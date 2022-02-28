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    Merve Boluğur: Problem kız

    Sosyal medyada aktif olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, üst üste dekolteli pozlarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 13:49
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    Merve Boluğur: Problem kız

    Uzun zamandır ekranlarda görmediğimiz Merve Boluğur, konuşulmayı başarıyor. Hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, üst üste dekolteli pozlarını paylaştı.

    "PROBLEM KIZ"

    "Problem kız" notuyla paylaşımlar yapan Merve Boluğur'un frikik vermesine ise ramak kaldı. Oyuncu, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    MURAT DALKILIÇ'LA EVLENMİŞTİ

    Merve Boluğur, 2015’te nikah masasına oturduğu popçu Murat Dalkılıç’tan Eylül 2017’de tek celsede boşanmıştı. Boşanmadan sonra aradığı aşkı bulamayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde "Evleneceğim kişiyle aramda tutku ve sağlam bir his bağı olmalı." yanıtını verdi.

    Merve Boluğur: Problem kız #1

    Merve Boluğur: Problem kız #2

    Merve Boluğur: Problem kız #3

    Merve Boluğur: Problem kız #4

    Merve Boluğur: Problem kız #5

    Merve Boluğur: Problem kız #6


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