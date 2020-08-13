Merve Boluğur: Sevgilimle sosyal medyada tanıştık

Yeni bir ilişkiye yelken açan Merve Boluğur, yeni sevgilisi hakkında bilgi vermek istemedi.

Ünlü oyuncu. Merve Boluğur, yeni sevgilisi Burak Dayı ile çıktığı Çeşme tatilinin ardından Nişantaşı’nda görüntülendi.

"BENİ TAKİP EDİYORDU"

Oyuncu, sevgilisiyle nasıl tanıştığı sorulunca “Sosyal medyada beni uzun zamandır takip ediyordu. Bana sevgisi, saygısı ve emeği olan biriydi” dedi.

Boluğur, “Burak Dayı’yı tanımıyoruz. Ne iş yapıyor?” sorusuna ise yanıt vermedi: “Evet, tanınmayan bir sevgilim olduğunu söylemiştim. Özel hayatımız hakkında pek konuşmak istemiyorum.”