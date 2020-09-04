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- Merve Boluğur sevgilisi Burak Dayı'dan ayrıldı
Merve Boluğur sevgilisi Burak Dayı'dan ayrıldı
Merve Boluğur ve Burak Dayı’nın büyük aşkı sona erdi.
- Haber Merkezi
- 04.09.2020 - 11:59
- Güncelleme : 04.09.2020 - 11:59
Yaklaşık bir ay önce aşk yaşamaya başlayan Merve Boluğur ve Burak Dayı, ayrıldı.
KOLYEDEKİ B ÇIKTI
Son fotoğrafında B ve M harfli kolyesinden B’yi çıkarttığı görülen Boluğur, Burak Dayı ile takipleşmeyi de bıraktı.
DAYI HER ŞEYİ SİLDİ
Boluğur, birlikte oldukları fotoğrafları henüz kaldırmadı ama Dayı kaldırdı.
Sevgilisiyle tatil yaptığı Çeşme tatili sonrası İstanbul'a gelen güzel oyuncu, önceki gün yeniden Alaçatı'nın yolunu tuttu. Ancak Merve Boluğur, bu kez annesiyleydi.