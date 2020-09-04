Merve Boluğur sevgilisi Burak Dayı'dan ayrıldı

Merve Boluğur ve Burak Dayı’nın büyük aşkı sona erdi.

Yaklaşık bir ay önce aşk yaşamaya başlayan Merve Boluğur ve Burak Dayı, ayrıldı.

KOLYEDEKİ B ÇIKTI

Son fotoğrafında B ve M harfli kolyesinden B’yi çıkarttığı görülen Boluğur, Burak Dayı ile takipleşmeyi de bıraktı.

DAYI HER ŞEYİ SİLDİ

Boluğur, birlikte oldukları fotoğrafları henüz kaldırmadı ama Dayı kaldırdı.

Sevgilisiyle tatil yaptığı Çeşme tatili sonrası İstanbul'a gelen güzel oyuncu, önceki gün yeniden Alaçatı'nın yolunu tuttu. Ancak Merve Boluğur, bu kez annesiyleydi.