Petrol
104
2.13%
Euro
18.3209
0.24%
Dolar
17.9128
-0.05%
Altın
1.017
0.48%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
436.024
1.80%
BTXN Coin
10.12
-3.43%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Merve Boluğur, sevgilisiyle Bodrum'da

    Oyuncu Merve Boluğur, aranjör sevgilisi Mert Aydın'la Bodrum'da jet ski şov yaparken görüntülendi.
    • 30.07.2022 - 17:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merve Boluğur, sevgilisiyle Bodrum'da

    Son günlerde yaptığı paylaşımlar ve sahne performanslarıyla dikkat çeken oyuncu Merve Boluğur, tatilde..

    Sevgilisi Mert Aydın  ile Bodrum Tilkicik koyunda bir otelde tatil yaparken objektiflere takılan Boluğur,  jet ski şov yapıp bol bol denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardı.

    Jet skiyle denize açıldı, plajda dans etti

    Çift önce jet ski ile açılarak denizde keyifli anlar yaşadı. Jet ski keyfi sonrası Beache dönen ikili güneşlenerek sohbet ederken, Boluğur kendini müziğin ritmine kaptırarak bol bol dans dans etti.

    Bir süre sonra sıcaktan bunalan aşıklar denize girip suda keyifli anlar yaşadı.

    Merve Boluğur, sevgilisiyle Bodrum da #1

    Merve Boluğur, sevgilisiyle Bodrum da #2

    Merve Boluğur, sevgilisiyle Bodrum da #3

    Merve Boluğur, sevgilisiyle Bodrum da #4

    Merve Boluğur, sevgilisiyle Bodrum da #5

    Merve Boluğur, sevgilisiyle Bodrum da #6

    Merve Boluğur, sevgilisiyle Bodrum da #7


    İlginizi Çekebilir

    Feyenoord'a yeni transfer
    Transfer dosyası

    Feyenoord'a yeni transfer

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu
    Btcrobo

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu

    Sakarya'da PTT'ye ait motosikleti çalan 14 yaşındaki çocuk öldü
    3. Sayfa

    Sakarya'da PTT'ye ait motosikleti çalan 14 yaşındaki çocuk öldü

    Görüş Bildir