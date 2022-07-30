Merve Boluğur, sevgilisiyle Bodrum'da

Oyuncu Merve Boluğur, aranjör sevgilisi Mert Aydın'la Bodrum'da jet ski şov yaparken görüntülendi.

Son günlerde yaptığı paylaşımlar ve sahne performanslarıyla dikkat çeken oyuncu Merve Boluğur, tatilde..

Sevgilisi Mert Aydın ile Bodrum Tilkicik koyunda bir otelde tatil yaparken objektiflere takılan Boluğur, jet ski şov yapıp bol bol denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardı.

Jet skiyle denize açıldı, plajda dans etti

Çift önce jet ski ile açılarak denizde keyifli anlar yaşadı. Jet ski keyfi sonrası Beache dönen ikili güneşlenerek sohbet ederken, Boluğur kendini müziğin ritmine kaptırarak bol bol dans dans etti.

Bir süre sonra sıcaktan bunalan aşıklar denize girip suda keyifli anlar yaşadı.