Merve Boluğur: Sevmeye gücü olan adamla olurum

Instagram'dan bulduğu sevgilisi Burak Dayı ile yollarını ayıran Merve Boluğur'dan yeni açıklama geldi.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Maçka Parkı’nda çimenlere oturmuş sessizlik detoksu yaparken görüntülendi.

YENİ YAŞINA AŞKSIZ GİRDİ

İnternette tanıştığı sevgilisi Burak Dayı’yla ilişkisini kısa süre önce noktalayan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde 33’üncü yaşını kutladı. Yeni yaşına yalnız giren ünlü oyuncuya “Yeni yaşınızda kalbiniz aşka açık mı?” diye soruldu.

"AŞK GÜZEL BİR ŞEY"

“Aşk güzel bir şey. Seviyorum ama şart da değil. Gerçekten mücadele edebilecek, sevmeye gücü olan bir adamla olurum” diyen Boluğur, “Sevgiliniz sizin için mücadele edemedi mi?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.