Merve Boluğur: Son kumral Kariyerine oyuncu olarak başlayan Merve Boluğur, son dönemlerde kariyer hayatı ile değil özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilimizde büyük yıkıma yol açarken, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

"Ne yapalım yani"

Depremle ilgili “Ölecek olan ölüyor. Ne yapalım yani? Biz insani olarak gerekeni yaptık.” diyen ve bu açıklamasıyla gündem olan Merve Boluğur, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden.

Instagram hesabından sık sık fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncudan yeni fotoğraf geldi.

“Son kumral”

Daha önce yaptığı açıklamalarda birçok kez kumral erkeklerden hoşlandığını söyleyen Boluğur, bu sefer kendi fotoğrafını yayınlayıp “Son kumral” notunu düştü.