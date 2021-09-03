Merve Boluğur sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı: Fırlama erkekleri severim

Sosyal medyadan gelen sorulara cevap veren Merve Boluğur, hayalindeki erkeği açıkladı. Aynı zamanda ekranlara döneceğinin sinyalini veren oyuncu, "Şunu yine diyeceğim; dönüşün muhteşem olacak." dedi.

Şu sıralar YouTube yönelen ve herhangi bir dizi projesinde rol almayan Merve Boluğur, sosyal medya hesabı üzerinden soru-cevap yaptı.

Boluğur yaptığı soru-cevap ile yine gündeme gelmeyi başarırken, hayalindeki erkeği açıkladı.

Boluğur, "Bir erkekte 'olmazsa olmaz' dediğin özellik nedir?" sorusuna verdiği cevap ile takipçilerini şaşırttı.

"DUYGU BEYAN EDEBİLEN ADAM SEVERİM, BİRAZ FIRLAMA"

Merve Boluğur, "Bir erkekte 'olmazsa olmaz' dediğin özellik nedir?" sorusuna şu cevabı verdi;

"Ben biraz fırlama/tutkulu aynı zamanda çok az da olsa malum erkeklerimiz. Bu konuda biraz evdeki ahşap sehpa. Hepsi değil tabii. Duygu beyan edebilen adam seviyorum."





"DÖNÜŞÜM MUHTEŞEM OLACAK"

"Kitapları sık sık paylaşıyorsunuz. En çok hangi kitap ve nasıl etkiledi sizi?" sorusuna cevap veren Boluğur, "Spiritüel/psikolojik kitaplar ilgimi çekiyor. 'Ölümün Ötesi' enteresan bir kitap." dedi.

"Yeni projeler var mı? Özledik artık." sorusuna ise "Şunu yine diyeceğim; dönüşün muhteşem olacak." dedi.