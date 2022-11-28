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    Merve Boluğur takipçisinin ilişki sorusuna yanıt verdi

    Mert Aydın ile evlilikleri 53 gün süren Merve Boluğur bir takipçisinin, "Mutlu ilişki var mıdır? Varsa bunun formülü nedir?" sorusuna, "Bence yok, herkes oynuyor!" dedi.
    • 28.11.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 18:00
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    Merve Boluğur takipçisinin ilişki sorusuna yanıt verdi

    Başarılı oyuncu Merve Boluğur, son günlerde sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

    Aldığı anı bir kararla Mert Aydın ile dünyaevine giren Boluğur, yine ani kararla evliliğini bitirdi.

    53 gün sürdü

    Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu, 'kocam' paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirdi.

    Evlilikleri 53 gün süren ikili 23 Kasım'da resmen boşandı.

    Merve Boluğur takipçisinin ilişki sorusuna yanıt verdi #1

    Sitemli sözler paylaşıyor

    Evliliğine dair her kareyi takipçileriyle paylaşan Boluğur, şimdilerde sitemli sözleriyle gündem oluyor.

    4 milyon takipçili hesabından sık sık takipçileriyle iletişim halinde olan oyuncu, son olarak soru-cevap yaptı.

    "Mutlu ilişki yok"

    Bir takipçisinden gelen, "Mutlu ilişki var mıdır? Varsa bunun formülü nedir?" sorusuna kayıtsız kalmadı.

    Güzel oyuncu şu cevabı verdi: "Bence yok, herkes oynuyor!"

    Merve Boluğur takipçisinin ilişki sorusuna yanıt verdi #2

    Merve Boluğur takipçisinin ilişki sorusuna yanıt verdi #3


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