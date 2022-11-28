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Merve Boluğur takipçisinin ilişki sorusuna yanıt verdi

Merve Boluğur takipçisinin ilişki sorusuna yanıt verdi

Mert Aydın ile evlilikleri 53 gün süren Merve Boluğur bir takipçisinin, "Mutlu ilişki var mıdır? Varsa bunun formülü nedir?" sorusuna, "Bence yok, herkes oynuyor!" dedi.