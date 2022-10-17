Merve Boluğur takipçisinin yaptığı yoruma sinirlendi

Eşinin doğum gününü kutlayan Merve Boluğur bir takipçisinden gelen, "Yazık adama bu deli her gün zorla fotoğraf çekip attırıyor." yorumuna, "Ne diyon evde kalmış haset." yanıtını verdi.

'Kocam' paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Merve Boluğur, takipçilerinden aldığı övgülerin yanı sıra eleştiri yağmuruna da tutuluyor.

Son günlerde sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Merve Boluğur, yeni bir olayla gündeme geldi.

Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu, her paylaşımıyla adeta olay yaratıyor.

Paylaşımları yoğun ilgi görüyor

Geçtiğimiz günlerde Mert Aydın ile dünyaevine giren Boluğur, evliliğine dair her kareyi takipçileriyle paylaşıyor.

Öte yandan fotoğraflarına eklediği notlarla da gündem olan güzel oyuncu takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuluyor.

"Eşlik bunu gerektirir"

Son olarak eşinin doğum gününü kutlayan Boluğur paylaşımına, "Kocaların kocası aslan kocam. İyi ki birbirimizi bulduk el ele göz göze nice doğum günlerini kutlayalım. Kumral jelibonum şimdiden kutlayayım istedim çünkü eşlik bunu gerektirir. Yüzün gülsün önemli. Hep böyle gülelim." notunu düştü.

"Evde kalmış haset""

Kısa sürede büyük beğeni toplayan gönderiye bir takipçisinin, "Yazık adama bu deli her gün zorlu fotoğraf çekip attırıyor." şeklindeki yorumu genç oyuncuyu kızdırdı.

Yoruma kayıtsız kalamayan Boluğur, "Ne diyon evde kalmış haset" yanıtını verdi.