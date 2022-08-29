Merve Boluğur: Ten uyumu çok önemli

Her yaptığı her söylediği gündem olan Merve Boluğur, YouTube kanalında ilişkilerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sürpriz bir kararla müziğe yöneldiğini açıklayan ve geçtiğimiz haziran ayında 'Şşşşşşttttt' adlı şarkısını çıkaran Merve Boluğur, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Merve Boluğur, son olarak YouTube kanalında ilişkilerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Şu sıralar DJ Mert Aydın ile aşk yaşayan Boluğur, bir ilişkiden neler beklediğini söyledi.

Erkeğin yapması gerekenler

Boluğur’un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Benim için ten uyumu çok önemli. Dokunduğunuz zaman, sarıldığınız zaman bir şeyler hissetmek çok önemli.

Erkeğin belli başlı yapmasını istediğim şeyler var. Sahiplenmesi, arka çıkması, ilgilenmesi. Bir araya gelince de eğlenebilmek."