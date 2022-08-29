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    Merve Boluğur: Ten uyumu çok önemli

    Her yaptığı her söylediği gündem olan Merve Boluğur, YouTube kanalında ilişkilerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 11:07
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    Merve Boluğur: Ten uyumu çok önemli

    Sürpriz bir kararla müziğe yöneldiğini açıklayan ve geçtiğimiz haziran ayında 'Şşşşşşttttt' adlı şarkısını çıkaran Merve Boluğur, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

    Merve Boluğur, son olarak YouTube kanalında ilişkilerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

    Şu sıralar DJ Mert Aydın ile aşk yaşayan Boluğur, bir ilişkiden neler beklediğini söyledi.

    Merve Boluğur: Ten uyumu çok önemli #1

    Erkeğin yapması gerekenler

    Boluğur’un açıklamalarından satır başları şöyle:

    "Benim için ten uyumu çok önemli. Dokunduğunuz zaman, sarıldığınız zaman bir şeyler hissetmek çok önemli.

    Erkeğin belli başlı yapmasını istediğim şeyler var. Sahiplenmesi, arka çıkması, ilgilenmesi. Bir araya gelince de eğlenebilmek."

    Merve Boluğur: Ten uyumu çok önemli #2


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