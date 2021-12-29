Merve Boluğur: Uzun saatler çalışamam

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sürekli gündem olan Merve Boluğur, oyunculuk kariyerine neden ara verdiğini ilk kez açıkladı.

Oyunculuk kariyerine ara veren ve bir süredir müzik çalışmalarına yoğunlaşan Merve Boluğur, yine konuşulacak açıklamalara imza attı.

Hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yapan güzel oyuncu, aşk ve özel hayatıyla konuştu.

"YENİ YIL MAKYAJI"

İlk önce Instagram hesabından paylaşınca çok sayıda yorum alan yeni makyaj tarzıyla ilgili konuşan Boluğur, "Ben böyle farklı makyajları çok seviyorum, kendimde yenilik görmeyi... Yeni yıl makyajı diyebiliriz ama daha çok bunun yurt dışında örneği var. Lady Gaga, Rihanna hep böyle, yenilik katıyorlar hayatlarına işleriyle bağlantılı olarak. Ben de seviyorum insanların karşısına rengarenk, yeni bir Merve olarak çıkmayı." diye konuştu.

"İŞTE DE İSTEDİKLERİM OLUR İNŞALLAH"

Özel hayatından bahseden oyuncu, yeni bir birlikteliğe yelken açtığı işletmeci Erkan Şen'in kendisine değer verdiğini ancak yaşadığı aşkla ilgili fazla konuşmayı sevmediğini anlattı. Boluğur, konuyla ilgili, "Bana gerçekten çok değer veren bir adam. Fazla konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum. Mutluyum, mutluluğum daim olsun, giderek katlanarak artsın. Birincisi bu... İkincisi; projelerimle ilintili isteklerim olur inşallah. Hatta oldu diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"BİR KERE GELİYORUZ ŞU DÜNYAYA"

Şarkı hazırlıkları hakkında da konuşan Boluğur, "Şarkı çalışmam var, sözlerini ben yazdım. Klibin senaryosu bana ait zaten. Çekimi yurt dışında yapmayı düşünüyoruz, güzel bir heyecan. Müziği çok seviyorum. Hem dinlemeyi hem de üretim kısmını... Şu an seçim yapmadım fakat klip için kumral biri olur erkek olarak. Ben kendi oyunculuk bilgimi müziğe aktarmayı istedim, senelerin birikimi var bende. Müziğe çok heyecan duymaya başladım, içimde böyle bir potansiyel olduğunu fark edince de buraya yönlenmeye başladım. Artık icraat kısmına geldim açıkçası.

"SAATLERİ BEN BELİRLEMEK İSTİYORUM"

Bir proje var oyunculukla ilgili, onu hayata geçirmeyi istiyorum. Gelen işler de oluyordu. Kabul etmememin sebebi; uzun ve yorucu set saatleridir. Ben biraz kendi hayatımda kendime değer veren biriyim ve bu hayata bir kere geliyorum. Uzun süren bir işimiz var, asıl istediğim; kendi belirlediğim saatlerde çalışmak." dedi.