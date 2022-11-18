Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın boşanma davasının tarihi netleşti

Oyunculuğa ara vererek şarkıcılığa yönelen Merve Boluğur, yaklaşık 40 gün önce aradığı mutluluğu bulduğu DJ Mert Aydın'ı bugün boşuyor.

Oyunculuk kariyerine ara vererek şarkıcılığa yönelen Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra DJ Mert Aydın ile dünyaevine girdi.

Aradığı mutluluğu Mert Aydın'da bulduğunu düşünen Merve Boluğur'un evliliği 40 gün sürdü.

40 gün sürdü

Ünlü oyuncunun son dönemde eşi ile paylaşım yapmayıp yüzüğünü çıkarması, 'ayrılık' dedikodularını da beraberinde getirdi. Bu iddialar doğru çıktı ve ünlü çiftten bugün üzen haber geldi.

Fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı alan ünlü çiftin davası bugün görülecek.

Dava öncesi Merve Boluğur'dan, yepyeni ve bir o kadar da dikkat çekici bir açıklama geldi.

"Delikanlıyımdır"

Sosyal medyada hayranlarının sorularını yanıtlayan Boluğur, "Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Benim de noksanlıklarım var ama delikanlıyımdır."