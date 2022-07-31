Merve Boluğur ve sevgilisi plajda çocuk sevdi

Yürüyüş yaparken gördükleri bebeği kucağına alarak seven yeni aşıklar, kendilerini çeken gazetecileri fark edince gözden kayboldu. Çiçeği burnunda çiftin mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

Son günlerde yaptığı paylaşımlar ve sahne performanslarıyla dikkat çeken oyuncu Merve Boluğur, sevgilisiyle görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Dj ve Aranjör sevgilisi Mert Aydın ile birlikte Bodum'a tatile giden oyuncu Merve Boluğur, sevgilisiyle sık sık paylaşım yapıyor.

Plajda çocuk sevdiler

Yürüyüş yaparken plajda gördükleri bir bebeği kucağına alarak seven çift, objektiflere takıldı.

Çiçeği burnunda aşıklar kendilerini çeken gazetecileri fark edince gözden kayboldu.

Sevgilisiyle tatilde

2015 yılında popçu Murat Dalkılıç ile hayatını birleştiren Boluğur, 2017'de ise tek celsede boşanmıştı.

Ayrılığın ardından her hareketi ve açıklamalarıyla gündem olmayı başaran güzel oyuncu, şimdilerde ise yeni bir aşka yelken açarak tatil yapıyor.