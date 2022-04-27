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    Merve Boluğur, yaz sezonunu erken açtı

    Yaz sezonunu açan Merve Boluğur, sabah erkenden denize koştu.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 12:23
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    Merve Boluğur, yaz sezonunu erken açtı

    Ekranlara uzun bir ara veren Merve Boluğur yaz özlemine Alaçatı'da son verdi.

    Yazı çok sevdiğini söyleyen Merve Boluğur sonunda denize girdi.

    Pozunu da verdi

    Sabah erken saatlerinde denize koşan Merve Boluğur önce siyah bikinisiyle bir pozunu paylaştı. Ardından ise tatilcilere seslendi.

    "Gelmeyin"

    "Yazı getirdim dağılın" diyen oyuncu "Alaçatı bomboş sahibi gibiyim, lütfen gelmeyin" dedi.

    Merve Boluğur daha sonra da kısa taytı ve bikini üstüNe ayna karşısında poz vererek paylaşım yaptı.

    Merve Boluğur, yaz sezonunu erken açtı #1

    Merve Boluğur, yaz sezonunu erken açtı #2

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