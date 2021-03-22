Merve Boluğur, yeni sevgili yaptı

6 aydır yalnız olan oyuncu Merve Boluğur, yeni bir ilişkiye yelken açtı.

Son dönemde yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, yeniden aşık oldu. Boluğur, sevgilisinin yüzünü göstermediği bir fotoğrafını paylaşarak, birlikteliğini ilan etti.

GİZEMLİ SEVGİLİ

Burak Dayı ile ilişkisi 6 ay önce noktalayan oyuncu, sevgilisi ile birlikte yer aldığı bu fotoğrafı ateş emojisiyle paylaştı. 33 yaşındaki Boluğur'un gizemli sevgilisinin kim olduğu ise henüz belli değil.