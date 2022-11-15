Merve Boluğur, yine isyanda

Sosyal medyayı aktif kullanan yeni evli Merve Boluğur'dan merak uyandıran bir paylaşım daha geldi.

2017 yılında Murat Dalkılıç ile tek celsede boşanan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile hayatını birleştirmişti.

Sosyal medya hesabından Aydın ile sık sık paylaşım yapan Boluğur'un, birkaç gündür bir şey yayınlamaması ve yüzüğünü çıkarması dikkatlerden kaçmadı.

"Artık iyilik yok"

Evliliğinde sorunlar yaşadığı iddia edilen ünlü ismin, Instagram'da bir takipçisinden gelen "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna verdiği cevap da dikkat çekti. Oyuncu paylaşımında dert yanarak "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım." dedi.

Merve Boluğur'un paylaşımında kimden bahsettiği ise henüz bilinmiyor.