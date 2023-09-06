Merve Boluğur, yüzüğünü gösterdi "Acemi Cadı" dizisi ile şöhreti yakalayan Merve Boluğur, uzun süredir ekranlarda yer almasa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

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Artık oyunculuğuyla değil de özel hayatıyla daha çok konuşulan Merve Boluğur, Instagram hesabından yine olay yaratan bir paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz yıl DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturan Boluğur'un evliliği sadece 2 ay sürmüştü. Kısa süren bu evlilikle uzun süre gündemde kalan ünlü oyuncu şimdi de Instagram sayfasından tektaş yüzüğünü paylaştı.

'Merve evleniyor mu?'

Güzel oyuncunun bu paylaşımının ardından takipçileri 'Merve evleniyor mu?' yorumunda bulundu.

Ünlü oyuncunun hayatında birinin olup olmadığı bilinmezken konu hakkında ise herhangi bir açıklama gelmedi.