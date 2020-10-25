Pandemi sürecinde birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur'a maske cezası kesildi.

Sokakta maskesiz görüntülenen Merve Boluğur, için sosyal medyada çok sayıda kullanıcı “Maske takmama cezası verilsin” çağrısında bulunmuştu.

İKİ KEZ CEZA KESİLDİ

Ünlü oyuncuya iki kez 900 lira ceza kesildiği öğrenildi. Boluğur, bir röportajında neden maske takmadığı sorulunca "Mesafeleri olan bir insanım, Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum" demişti.



