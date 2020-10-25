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    Merve Boluğur'a maske cezası

    Pandemi sürecinde birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur'a maske cezası kesildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2020 - 13:53
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 14:20
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    Merve Boluğur'a maske cezası

    Sokakta maskesiz görüntülenen Merve Boluğur, için sosyal medyada çok sayıda kullanıcı “Maske takmama cezası verilsin” çağrısında bulunmuştu.

    İKİ KEZ CEZA KESİLDİ

    Ünlü oyuncuya iki kez 900 lira ceza kesildiği öğrenildi. Boluğur, bir röportajında neden maske takmadığı sorulunca "Mesafeleri olan bir insanım, Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum" demişti.

    Merve Boluğur a maske cezası #1

    Merve Boluğur a maske cezası #2

    Merve Boluğur a maske cezası #3

    Merve Boluğur a maske cezası #4


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