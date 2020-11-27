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    Merve Boluğur'dan cesur pozlar

    Youtuber olmak için adım atan Merve Boluğur, kanalı için takipçilerinin fikrini cesur paylaşımları üzerinden aldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 08:58
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    Merve Boluğur'dan cesur pozlar

    Oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

    Boluğur son olarak derin dekolteli bir kıyafetiyle çekilen fotoğraflarını paylaştı.

    POLZARI ÇOK BEĞENİLDİ

    Instagram'da 3.8 milyon takipçisi olan Merve Boluğur derin dekolteli elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Boluğur'un paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

    Youtube kanalı açmaya hazırlanan Boluğur'un moda alanına da el atacağı söyleniyor.

    Merve Boluğur dan cesur pozlar #1

    Merve Boluğur dan cesur pozlar #2

    Merve Boluğur dan cesur pozlar #3

     

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