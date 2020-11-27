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Merve Boluğur'dan cesur pozlar
Youtuber olmak için adım atan Merve Boluğur, kanalı için takipçilerinin fikrini cesur paylaşımları üzerinden aldı.
- Haber Merkezi
- 27.11.2020 - 08:58
Oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
Boluğur son olarak derin dekolteli bir kıyafetiyle çekilen fotoğraflarını paylaştı.
POLZARI ÇOK BEĞENİLDİ
Instagram'da 3.8 milyon takipçisi olan Merve Boluğur derin dekolteli elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Boluğur'un paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.
Youtube kanalı açmaya hazırlanan Boluğur'un moda alanına da el atacağı söyleniyor.