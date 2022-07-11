Merve Boluğur'dan eleştirilere yanıt

Yıldız Tilbe’nin sahnesinde yeni çıkardığı şarkısını canlı okuyan Merve Boluğur, kendisine yönetilen eleştirilere yanıt verdi. Boluğur, “El alem ne der diye yaşamadım” dedi.

'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar' ve 'Kuzey Güney' gibi pek çok dizide rol alan Merve Boluğur, sürpriz bir kararla müziğe yöneldi.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Boluğur, geçtiğimiz haziran ayında "Şşşşşşttttt" adlı şarkısını çıkardı.

Şarkısını canlı okudu

Sesi ve şarkısı ile beklediği ilgiyi göremeyen Boluğur, geçtiğimiz günlerde de Alaçatı'da Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gitti.

İlerleyen saatlerde sahneye çıkan Boluğur, şarkısını ilk kez canlı okudu.

Merve Boluğur Yıldız Tilbe'nin sahnesine çıktı VİDEO

Eleştiri yağmuru

Ünlü isim, “Hadi canlanın, biraz ayağa kalkın” dedi ancak yine de seyirciden beklediği tepkiyi alamadı.

Bu performans, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

“El alem ne der diye yaşamadım”

Boluğur, kendisine gelen eleştirilerden sonra Instagram hesabından açıklama yaptı:

Yeni şarkıcı açıklamasında şunları söyledi:

“Ülkemin dedikoducu haset boş kafalılarına yazıyorum ilk ve son kez... Her zaman özgür kafalı hayallerimin peşinden koşan bir kadın oldum... Yapmak istediklerimi yaptım, yapmak istemediklerimi yapmadım. El alem ne der diye yaşamadım.





“Yorumları yazanlara psikiyatr yetmez”

Kendi dünyanızdaki problemlerinizi mutsuzluklarınızı başka tarafa kusun... Ne kimsenin pohpohlamasına ne eleştirmesine ihtiyacım var. Çünkü bir kere geldim bu hayata kendi yolumda yaşayacağım. O yorumları yazanlara psikiyatr yetmez, hadi kolay gelsin.”