Merve Boluğur'dan evlilik teklifi paylaşımı Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturduğu Mert Aydın ile 53 gün sonra boşanan Merve Boluğur, 'I said yes' paylaşımıyla gündeme geldi.

Uzun zamadır ekranlarda olmamasına rağmen magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur, 53 gün evli kaldığı DJ Mert Aydın'la boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Yanındaki erkek merak edildi

Yeniden ekranlara dönmeye hazırlandığını belirten Merve Boluğur, "I said yes" ("Evet dedim") paylaşımıyla da dikkat çekti. Boluğur'un paylaşımındaki elin kimin olduğu merak konusu oldu.

"Kaçan biri değilim"

Daha önce "Hayatınızda başka biri mi var?" sorusu yöneltilen ünlü isim, "Ben öyle kaçan biri değilim. Hayatımda biri olsa zaten lanse eden biriyim." ifadelerini kullanmıştı.