Euro
15.54
0.10%
Dolar
13.56
-0.06%
Altın
788.50
0.08%
Borsa
1944
-0.72%
Bitcoin
555.939
7.73%
BTXN Coin
33.02
0.24%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Güneşli 6 C

    Merve Boluğur’dan itiraf: Huzurum yok

    Özel hayatına ilişkin konuşan oyuncu Merve Boluğur, “Param var ama huzurum yok. Mutluluğu hak ettiğimi düşünüyorum” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2022 - 14:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merve Boluğur’dan itiraf: Huzurum yok

    Son zamanlarda aradığı ilişkiyi bir türlü bulamayan oyuncu Merve Boluğur, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

    İş adamı Mr. Jane’in Kayseri’de açtığı mekanı ziyaret eden Merve Boluğur, mutfağa girip mantı yaptı.

    “PARAM VAR AMA…”

    “Annem beni böyle görse gözleri yaşarır” derken, özel hayatına ilişkin de konuştu.

    Boluğur, “Mutluluğu kendim yaratıyorum. Hayat bana bunu öğretti. Param var ama huzurum yok. Mutluluğu hak ettiğimi düşünüyorum.” dedi.

    Merve Boluğur’dan itiraf: Huzurum yok #1

    “SINGLE ÇIKARACAĞIM”

    Yakında Mr Jade ile ortak bir çalışma yapacağını belirten oyuncu, “Single çıkaracağım. Artık beni sahnelerde göreceksiniz. Elektronik pop tarzındaki kendi bestemi yorumlayacağım.” dedi.

    Merve Boluğur’dan itiraf: Huzurum yok #2

    Merve Boluğur’dan itiraf: Huzurum yok #3

    Merve Boluğur’dan itiraf: Huzurum yok #4

    Merve Boluğur’dan itiraf: Huzurum yok #5

    Merve Boluğur’dan itiraf: Huzurum yok #6


    Görüş Bildir