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    Merve Boluğur'dan jartiyerli poz

    Ünlü oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabından yayınladığı son fotoğrafla yine dikkatleri üzerine çekti.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 10:28
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    Merve Boluğur'dan jartiyerli poz

    Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, her söylediği her paylaştığıyla gündemde kalmayı başarıyor.

    İddialı sözleri ve pozlarıyla sosyal medyada fırtınalar estiren Boluğur, paylaştığı karelere yenisini ekledi.

    "DAĞILDIN"

    İmaj değişikliği yaparak saçlarını kısacık kestiren Merve Boluğur, jartiyerli bir fotoğrafını paylaştı. Yamuk jartiyeri ve dağınık saçlarıyla dikkat çekti.

    Takipçileri, "Neden bu kadar dağıldın" diye sordu.

    Merve Boluğur dan jartiyerli poz #1

    Merve Boluğur dan jartiyerli poz #2

    Merve Boluğur dan jartiyerli poz #3


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