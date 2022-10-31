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    Merve Boluğur'dan romantik paylaşım

    Geçtiğimiz aylarda müzisyen sevgilisiyle evlenen Merve Boluğur’dan şimdi ise romantik bir paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 07:03
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    Merve Boluğur'dan romantik paylaşım

    Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, sevgilisi DJ Mert Aydın ile 2 Ekim Pazar akşamı nikah masasına oturmuş; çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşmişti.

    Şimdilerde eşi DJ Mert Aydın ile mutlu bir evlilik sürdürenMerve Boluğur, 4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir kare paylaştı.

    "Özledim"

    Aydın'ın kendisini yanağından öptüğü, siyah-beyaz bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, bu pozlarına "Özledim" mesajını yazdı.

    Merve Boluğur dan romantik paylaşım #1

    Merve Boluğur dan romantik paylaşım #2


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    Merve Boluğur'dan romantik paylaşım
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    Merve Boluğur'dan romantik paylaşım

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