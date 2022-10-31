Merve Boluğur'dan romantik paylaşım

Geçtiğimiz aylarda müzisyen sevgilisiyle evlenen Merve Boluğur’dan şimdi ise romantik bir paylaşım geldi.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, sevgilisi DJ Mert Aydın ile 2 Ekim Pazar akşamı nikah masasına oturmuş; çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşmişti.

Şimdilerde eşi DJ Mert Aydın ile mutlu bir evlilik sürdürenMerve Boluğur, 4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir kare paylaştı.

"Özledim"

Aydın'ın kendisini yanağından öptüğü, siyah-beyaz bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, bu pozlarına "Özledim" mesajını yazdı.