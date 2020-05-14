Merve Boluğur'dan Şahan Gökbahar'a balkon göndermesi

Şahan Gökbakar, Merve Boluğur’un 40 parçalık puzzle sevincini ti’ye aldı.

Oyuncu Merve Boluğur'un ev karantinası günlerinde oyalanmak için yaptığı 40 parçalı puzzle sosyal medyanın diline düşmüştü. Bazı kullanıcılar üniversiteye hazırlanan ve hayali Oxford Üniversitesi olan Boluğur'la dalga geçmişti.

Boluğur, “Bebek misin? Deli misin? Bıdı bıdı… 10’luk puzzle yapacağım, eğleneceğim. Karantinada atom mu parçalıyorsunuz? Aşı mı buldunuz? Sevgiler” diyerek karşılık vermişti.

Merve'nin yaptığı puzzle çalışmasını Şahan Gökbakar da ti'ye aldı. Gökbakar, 3 parçalı puzzle paylaşıp Merve Boluğurr'u etiketledi.

BALKONU GÖREN ŞAHAN PAYLAŞIMI SİLDİ

Boluğur, meslektaşının yaptığı bu paylaşıma, magazin gündemine damga vuran 'Berrak Tüzünataç'la balkonda öpüşme' olayına gönderme yaparak yanıt verdi.

BERRAK'LA BALKONDA ÖPÜŞMÜŞLERDİ

Şahan Gökbakar kariyerinin ilk yıllarında oyuncu Berrak Tüzünataç ile 14 Temmuz 2010 tarihinde Kabataş’taki bir evin terasında son derece samimi görüntüler sergilemiş ve ikilinin öpüşme görüntüleri yıllarca konuşulmuştu. Merve Boluğur’un balkonlu ev hatırlatmasından sonra Şahan paylaşımını sildi ve sonrasında Merve Boluğur da balkon göndermesi yaptığı paylaşımı kaldırdı.