Merve Boluğur'dan şarkı geliyor! Serdar Ortaç'la stüdyoya girdi Son zamanlarda oyunculuktan tamamen uzaklaşan Merve Boluğu, şarkı çıkarmak için kolları sıvadı ve stüdyoya girdi.

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ensonhaber.com

Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra oyunculuktan uzaklaşan Merve Boluğur, Youtube yöneldi.

Burada yaptığı yayınlarla dikkatleri üzerine çeken Boluğur, bir süre daha ekrana dönmeyi düşünmüyor.

Başarılı isim şimdilerde rotasını müziğe çevirdi.

Serdar Ortaç'la stüdyoda

Merve Boluğur yeni şarkı çalışmaları için Serdar Ortaç'la stüdyoya girdi.

O anlardan da fotoğraf çektiren Boluğur, sosyal medya hesabından "Kral" notuyla paylaştı.

Herhangi bir tüyo vermeyen Boluğur'un hangi şarkı için çalışma yaptığı ise merak edildi.