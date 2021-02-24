Merve Boluğur'dan şarkılı gönderme

Oyuncu Merve Boluğur, son yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu Merve Boluğur, eski aşklarından birine göndermede bulundu.

İlk olarak kendisine gönderilen çiçeğe utangaç maymun emojisi koyan Boluğur, ondan sonra paylaştığı şarkının sözleri ile hayranlarının dikkatini çekti.

"UĞRA BANA"

Boluğur, "O kadar" notuyla Doğuş'un meşhur şarkısı Uyan'ı paylaştı. Merve Boluğur'un şarkının paylaştığı kısmında dikkat çeken sözler: "Düşünmeden uğra bana, kapım açık hala sana!"

Bazı takipçileri Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç'a gönderme yapmış olabileceğine dair yorumlarda bulundu.