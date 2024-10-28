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Haber Merkezi

Yaptığı evliliklerde bir türlü mutluluğu bulamayan ünlü oyuncu Merve Boluğur, yaşadıklarından sonra kabuğuna çekildi ve sadece sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelir oldu.

Bu kez Instagram hesabından bir video paylaşan Merve Boluğur, 'Kirpiklerim yamuldu' yazdı. Bir videonun üzerine edit yapan ünlü oyuncuya birçok yorum yapıldı.

"BEDENİM SAĞ, RUHUM YOK"

Videoda ise şu ifadeler vardı: "Bedenim sağ, yürüyebiliyorum ama ruhum yok. Ruh bırakmadınız."