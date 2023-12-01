Merve Boluğur'dan süpriz evlilik itirafı: '3. koca geliyor!' 35 yaşındaki Merve Boluğur oyunculuğundan çok hayatına dair yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu şimdi de bir takipçisine verdiği cevapla gündem oldu.

ensonhaber.com

Uzun süredir ekranda olmasa da adından her zaman söz ettiren Merve Boluğur son olarak şortu ve üstsüz olduğu düşünülen haliyle poz vermişti.

Sık sık bu tarz pozlar veren Merve Boluğur, Britney Spears'a benzetilmişti. Boluğur'un son pozuna ise "Britney'a bağlamandan korkuyordum üstüne foto geldi" şeklinde yorumlar gelmişti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Boluğur, takipçilerine aşk hayatıyla ilgili açıklama yaptı.

2 defa evlendi

Daha önce 2 evlilik yapan ünlü oyuncu, 3. kez gelin olmaya hazırladığını duyurdu.

“Az kaldı”

Bir takipçisinin “Ablan 3. koca ne zaman geliyor” sorusuna “Az kaldı” cevabını verdi. Boluğur, bu yanıtıyla sosyal medyada gündem oldu.