Merve Boluğur'dan yeni aşk sinyali

Aşk orucunu bozan Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle objektiflere yansıdı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile evliliği sona erdikten sonra aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur; önceki akşam adı oyuncu Dilara Aksüyek ile anılan işletmeci Erkan Şen ile görüntülendi.

"AŞK DEMEK İÇİN ERKEN"

Bir AVM'de ünlü işletmeci Erkan Şen ile objektiflere yansıyan Merve Boluğur, "Çok özelim hakkında konuşmam biliyorsunuz. Doğru haber adına şeffaf olmak gerekiyor. Birbirimizi tanıyoruz. Güzel bir akış var. Güzel bir diyaloğumuz var. Mutluyuz. Yeni bir aşk demek için çok erken" ifadelerini kullandı.

İşletmeci Erkan Şen, geçtiğimiz ay oyuncu Dilara Aksüyek ile objektiflere yansımıştı.