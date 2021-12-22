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    Merve Boluğur'dan yeni yıl pozu

    Paylaştığı fotoğraf takipçilerini korkutan Merve Boluğur, yeni yıl karesini hemen sildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 13:44
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 13:47
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    Merve Boluğur'dan yeni yıl pozu

    Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı başarıyor.

    STÜDYOYA GİTTİ

    Evde fotoğraflarını çekmekten sıkılan Boluğur, saç ve makyaj ekibini topladı, siyah kıyafetlerini giyip stüdyoya girdi.

    Yeni yıl için yeni fotoğraflar çektiren oyuncu çekimler geçrekleşirken video da paylaştı. Yayınladığı videoda oldukça neşeli görünen Boluğur çekim boyunca hoplayıp zıplayıp dans etti.

    Güzel oyuncu, önce paylaştı, sonra karar değiştirip hepsini sildi.

    Merve Boluğur'dan yeni yıl pozu VİDEO

    Merve Boluğur dan yeni yıl pozu #1

    Merve Boluğur dan yeni yıl pozu #2

    Merve Boluğur dan yeni yıl pozu #3

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