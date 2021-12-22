Paylaştığı fotoğraf takipçilerini korkutan Merve Boluğur, yeni yıl karesini hemen sildi.

Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı başarıyor.

STÜDYOYA GİTTİ

Evde fotoğraflarını çekmekten sıkılan Boluğur, saç ve makyaj ekibini topladı, siyah kıyafetlerini giyip stüdyoya girdi.

Yeni yıl için yeni fotoğraflar çektiren oyuncu çekimler geçrekleşirken video da paylaştı. Yayınladığı videoda oldukça neşeli görünen Boluğur çekim boyunca hoplayıp zıplayıp dans etti.

Güzel oyuncu, önce paylaştı, sonra karar değiştirip hepsini sildi.

Merve Boluğur'dan yeni yıl pozu VİDEO