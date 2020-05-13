Merve Boluğur'un 40 parçalı puzzle yapması gündem oldu

Ekranlara uzun bir ara veren oyuncu Merve Boluğur'un 40 parçalı puzzle yapması sosyal medyada gündem oldu.

Karantina döneminde yeniden üniversite sınavlarına hazırlanan ve Oxford Üniversitesi’ni takibe alan Merve Boluğur, çalışmalarına devam ediyor.

40 PARÇALI PUZZLE YAPMASI OLAY OLDU

Karantina döneminde hayata bakış açısında pek çok değişiklik yaşadığını söyleyen oyuncu Boluğur'un 40 parçalık puzzle sevinci Twitter'da gündem oldu.

"ATOM MU PARÇALIYORSUNUZ"

Ünlü oyuncu 40 parçalık puzzle yapmasıyla dalga geçenlere de cevap verdi. Boluğur, "Bebek misin? Deli misin? Bıdı bıdı... 10'luk puzzle yapacağım eğleneceğim. Siz karantinada atom mu parçalıyorsunuz, aşı mı buldunuz. Sevgilier..."