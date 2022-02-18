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    Merve Boluğur, Emre Kaya aşkını itiraf etti

    Merve Boluğur "Emre Kaya ile aşk yaşıyor" iddiasına son noktayı koydu
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 07:21
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 07:22
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    Merve Boluğur, Emre Kaya aşkını itiraf etti

    Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen Merve Boluğur, kendisine yeni bir yol çizdi. Müzik piyasasına giriş yapmaya hazırlanan Boluğur, albüm hazırlığına girdi.

    "AŞK YOK İŞ VAR"

    Müzik çalışmaları için Emre Kaya ile sık sık bir araya gelen güzel oyuncu aşk iddialarını yalanlamıştı. Boluğur "Aşk yok, iş var" açıklamasında bulunmuştu.

    Oyuncunun bu açıklamasından sonra Emre Kaya'yla stüdyoda çekilen samimi görüntüleri ortaya çıktı. Tüm bunların ardından oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir mekana eğlenmeye gitti. Nilüfer'in "Sen Mühimsin" şarkısı eşliğinde dans ederken paylaştığı videosu gündem olan Boluğur'un, Emre Kaya ile dans ettiği yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı.

    DANS VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

    Bir magazin sayfası tarafından 'Merve Boluğur ile Emre Kaya'nın aşk dansı' açıklamasıyla paylaşılan görüntüleri aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, "Arkadaşım demiştim ya... Aşık olduğumda söylerim" ifadelerini kullandı. 34 yaşındaki güzel oyuncu Merve Boluğur, 3,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bu açıklama ile aşkını itiraf etmiş oldu.

    Merve Boluğur, Emre Kaya aşkını itiraf etti #1

    Merve Boluğur, Emre Kaya aşkını itiraf etti #2


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