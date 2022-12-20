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    Merve Boluğur'un eski eşi Mert Aydın da Survivor'a gidiyor

    Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın kozlarını Survivor'da paylaşacağı konuşuluyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 11:22
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    Merve Boluğur'un eski eşi Mert Aydın da Survivor'a gidiyor

    Merve Boluğur ile Mert Aydın, 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı’nda hayatlarını birleştirmişti. Ünlü çift, 23 Kasım'da tek celsede boşanmıştı

    Eski eşler, geçtiğimiz günlerde Galataport’daki bir mekanda buluşmuştu. Kahve içip, sohbet eden ikilinin, basın mensuplarını görünce keyfi kaçmıştı.

    Eski eşler yarışacak

    Evliliklerini 53 günde bitiren Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın ‘Survivor’a gideceği iddia edildi. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı’nın, ikiliyle görüşme yaptığı öğrenildi.

    Eski çift, teklifi kabul etmesine rağmen, daha sonra yapım ekibine kararını yeniden gözden geçireceğini iletti.

    Merve Boluğur un eski eşi Mert Aydın da Survivor a gidiyor #1

    Merve Boluğur un eski eşi Mert Aydın da Survivor a gidiyor #2

    Merve Boluğur un eski eşi Mert Aydın da Survivor a gidiyor #3

    Merve Boluğur un eski eşi Mert Aydın da Survivor a gidiyor #4

     

    Merve Boluğur un eski eşi Mert Aydın da Survivor a gidiyor #5


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