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    Merve Boluğur'un ikinci şarkı müjdesi

    Merve Boluğur, ikinci şarkısını çıkarmaya hazırlandığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 12:35
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    Merve Boluğur'un ikinci şarkı müjdesi

    'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol almış olan oyuncu Merve Boluğur, ekranlara ara verdi ve şarkıcı olmaya karar verdi.

    Geçtiğimiz günlerde single çıkartan oyuncu Merve Boluğur, Kuruçeşme'de görüntülendi.

    "Dizilere ayıracak zamanım yok"

    Boluğur, "Şarkı çıkarmak hayalimdi. Kendi yazdığım, kendi ürettiğim bir şarkıydı, çok içime sindi. Yeni bir şarkı yazdım ama bu sefer müziğine de el atmak istiyorum.

    Merve Boluğur un ikinci şarkı müjdesi #1

    "Ben değerliyim"

    Sözü kolay yazıyorum ama müziğini yapabilmek için biraz zamana yayacağım işi." dedi. Oyunculuk yapmayacağını "Ben çok değerliyim. Şu anda ekrana ayıracak zamanım yok." sözleriyle dile getiren oyuncu, Türk dizilerini takip etmediğini söyledi.

    Boluğur, "Ben vampir filmlerini çok seviyorum, Türkiye'de bu türde iş yok. Türk dizilerinde ise 'Aşkı Memnu'da, 'Muhteşem Yüzyıl'da falan kaldım." dedi.

    Merve Boluğur un ikinci şarkı müjdesi #2


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