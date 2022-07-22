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    Merve Boluğur'un ilk sahne performansı

    "Şşşttt" isimli şarkısıyla dinleyicileri ikiye bölen oyuncu Merve Boluğur, sahnelere çıkmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 07:47
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    Merve Boluğur'un ilk sahne performansı

    Önce sözlerini kendi yazdığı “Şşşşttt” adlı bir şarkı yayınlayan, ardından Yıldız Tilbe’nin sahnesine konuk olan Merve Boluğur, sesiyle ilgili eleştirilere aldırış etmeden müzik kariyerine emin adımlarla devam ediyor.

    Merve Boluğur dün akşam ilk kez Nişantaşı'nda bir mekanda sahneye çıktı.

    Herkesin canlı performans sergileyeceğini düşündüğü ünlü oyuncu, yine şaşırttı.

    Kişi başı ücret: 2 bin 500 TL

    Boluğur, DJ’in çaldığı şarkılara eşlik etti. Dinlemeye gidenler kişi başı 2500 TL ödedi.

    Hızını alamayan Merve Boluğur, bir de kendisini dinlemeye gelenler için göbek şov yaptı.

    Merve Boluğur un ilk sahne performansı #1

    Merve Boluğur un ilk sahne performansı #2

    Merve Boluğur un ilk sahne performansı #3

    Merve Boluğur un ilk sahne performansı #4


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