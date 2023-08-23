Merve Boluğur'un plaj tarzı görenleri şaşırttı Çeşme tatiline devam eden Merve Boluğur'un plaj tarzı görenleri hayal kırıklığına uğrattı. Boluğur'a yorum yapan hayranları, "Nereden nereye" dedi.

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Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Merve Boluğur, tarzıyla konuşulmaya devam ediyor.

Hayranlarının kendisi için endişelendiği ve eski halini aradığı Boluğur, şimdilerde Çeşme'de tatil yapıyor.

Çeşme tatilinde çektirdiği kareleri de sosyal medyadan yayınlayan oyuncu, hayranları tarafından beğenilmedi.

Merve Boluğur plaja indi

Plaja inen ve o kareleri sosyal medyadan paylaşan Merve Boluğur için, "Nereden nereye" yorumları geldi.

Kısacık kestirdiği saçlarıyla kilo da alan Merve Boluğur'un yeniden eski haline dönmesini isteyenler ise Murat Dalkılıç'a sitem etti.