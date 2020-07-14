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    Merve Boluğur'un tatil sevinci

    Tatile çıkan oyuncu Merve Boluğur, çocuklar gibi şendi.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2020 - 12:32
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    Merve Boluğur'un tatil sevinci

    Ünlü oyuncu Merve Boluğur, yakın arkadaşlarıyla Çeşme tatilinde görüntülendi. Boluğur'un keyifli halleri objektiflere yansıdı.

    DENİZDE ÇOCUKLAR GİBİ EĞLENDİ

    Önce denize kurulu salıncağa binen, ardından suyun içinde dans eden Boluğur, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

    Şarkılar söyleyen Boluğur'un keyfi öylesine yerindeydi ki, bu hali plajdakileri şaşırttı.

    Merve Boluğur'un tatil sevinci #1

    Merve Boluğur'un tatil sevinci #2

    Merve Boluğur'un tatil sevinci #3

    Merve Boluğur'un tatil sevinci #4

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