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- Merve Boluğur'un tatil sevinci
Merve Boluğur'un tatil sevinci
Tatile çıkan oyuncu Merve Boluğur, çocuklar gibi şendi.
- Haber Merkezi
- 14.07.2020 - 12:32
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, yakın arkadaşlarıyla Çeşme tatilinde görüntülendi. Boluğur'un keyifli halleri objektiflere yansıdı.
DENİZDE ÇOCUKLAR GİBİ EĞLENDİ
Önce denize kurulu salıncağa binen, ardından suyun içinde dans eden Boluğur, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.
Şarkılar söyleyen Boluğur'un keyfi öylesine yerindeydi ki, bu hali plajdakileri şaşırttı.