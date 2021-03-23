Merve Boluğur'un yeni ilişkisi ihanetle başladı

Merve Boluğur'un gizemli sevgilisinin, Şişli’de bir kafe işleten Meriç Kırdan olduğu ortaya çıktı.

Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle bir kare paylaşıp ateş emojisi koymuştu. Ama yüzünü göstermemişti.

GİZEMLİ SEVGİLİ

Boluğur'un gizemli aşkının, Şişli'deki bir mekanı işleten Meriç Kırdan isimli bir genç olduğu ortaya çıktı.

Meriç’in, uzun süredir beraber olduğu sevgilisini Merve Boluğur ile aldattığı iddia edildi.