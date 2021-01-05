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Merve Çağıran: 2020'nin tek tatlı belası

Merve Çağıran: 2020'nin tek tatlı belası

Merve Çağıran, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi İsmail Hacıoğlu ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.