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    Merve Çağıran: 2020'nin tek tatlı belası

    Merve Çağıran, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi İsmail Hacıoğlu ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 13:35
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 13:39
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    Merve Çağıran: 2020'nin tek tatlı belası

    Oyuncu Merve Çağıran, 2016 yılında evlendiği Duygu Kaya Kumarki'yle geçtiğimiz aylarda boşanan İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşıyor.

    "TEK TATLI BELA"

    Birlikteliklerini geçtiğimiz haftalarda ilan eden çiftten Çağıran, sevgilisi ile çekilen karesini Instagram hesabından, "2020'nin tek tatlı belası" notuyla yayınladı.

    Yeni yılı sevgilisiyle karşılayan 28 yaşındaki oyuncunun kalp emojileri ile yaptığı paylaşım, takipçilerinden 120 bin beğeni aldı.

    Merve Çağıran: 2020 nin tek tatlı belası #1

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