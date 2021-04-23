Merve Çağıran ile İsmail Hacıoğlu tatilden döndü

Tatilden dönen İsmail Hacıoğlu ile sevgilisi Merve Çağıran, evlerine girerken objektiflere yansıdı.

2016’da evlendiği Duygu Kumarki’den geçen yıl boşanan ve rol arkadaşı Merve Çağıran’la ilişki yaşamaya başlayan İsmail Hacıoğlu, sevgilisiyle ilk kez önceki gün görüntülendi. Tatilden dönen çift, ellerinde valizlerle Cihangir’de objektife yansıdı.

BAVULLI AŞIKLAR

Araçlarını park ettikten sonra evlerine doğru yönelen ünlü çift, mulu halleriyle dikkat çekti.

"SÜPER GİDİYOR"

Merve Çağıran, ilişkileri ilk ortaya çıktığında kendisi için yapılan “Yuva yıkan kadın” yorumlarına “Birlikteliğimiz iyi, süper gidiyor. Hiçbir şey beni rahatsız etmez. Yuva yıktığım falan yok” diye yanıt vermişti.