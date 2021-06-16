Merve Dizdar, boşanıyor

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, sosyal medya hesabından ayrılık açıklamasında bulundu.

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar, geçtigimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar'ın tüm arkadaşlarını takipten çıkmıştı.

Dizdar, kendisi gibi oyuncu eşi Gürhan Altundaşar'dan ayrıldığını açıkladı. Ayrıldıklarını Instagram hesabından duyuran başarılı oyuncu, şunları yazdı:

"SADECE BİTTİ"

"Magazin bilmiyorum anlamam da bu olaylar nasıl çıktı onu da bilmiyorum. Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldığımız doğru fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok.

Yapmayın böyle rica ederim zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne ben birbirimizi aldatmadık, yasak aşk yaşamadık kimseyle, sadece bitti. Rica ediyorum’’