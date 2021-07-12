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    Merve Dizdar, Ezgi Mola'ya komşu oldu

    Son dönemde yıldızı parlayan Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, yeni evini Ezgi Mola'ya yakın tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 07:14
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    Merve Dizdar, Ezgi Mola'ya komşu oldu

    Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu eski eşi Gürhan Altundaşar’dan boşandıktan sonra kendine yeni bir hayat kurdu.

    YİNE MODA

    “Masumlar Apartmanı” dizisinde ablasını canlandıran Ezgi Mola ile Çeşme’de tatil yapan oyuncu, boşanma sonrası Moda’da eşiyle yaşadığı evden taşındı. Dizdar, yine Moda’da, Ezgi Mola’ya yakın bir eve geçti.

    Boşanmadan bu yana sessizliğini koruyan Altundaşar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla uzun zaman sonra ilk kez paylaşım yaptı.

    "HERKESE SELAM SANA HASRET"

    Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Altundaşar paylaşımının altına, 'Herkese selam. Sana hasret.' yazdı.

    Merve Dizdar, Ezgi Mola ya komşu oldu #1

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