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    Merve Dizdar-Gürhan Altundaşar'dan aşk pozu

    Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar tatil gününde eşiyle zaman geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2021 - 08:03
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    Merve Dizdar-Gürhan Altundaşar'dan aşk pozu

    Gürhan Altundaşar ile mutlu bir evlilik sürdüren Merve Dizdar, eşi ile Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktı.

    Güzel havayı değerlendiren ünlü çift, birlikte çekildikleri kareleri Instagram'da paylaştı.

    "MUTLU SON"

    Merve Dizdar, eşi ile aşk pozuna "Mutlu son" notunu düştü. Aynı kareyi kendi hesabından yayınlayan Gürhan Altundaşar, "Canım karıcığım" mesajını yazdı.

    Merve Dizdar-Gürhan Altundaşar dan aşk pozu #1

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