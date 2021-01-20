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    Merve Dizdar: Kilo konusunda endişelerim var

    Ünlü oyuncu Merve Dizdar, rol için kilo alıp verme konusunda endişe yaşadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 13:55
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 14:05
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    Merve Dizdar: Kilo konusunda endişelerim var

    Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar, sosyal medyada oyuncu adaylarıyla buluştu.

    "İŞİMİZ BU"

    Oyuncu, “Asla oynamam dediğiniz bir rol var mı?” sorusuna “İşimiz rolden role, kılıktan kılığa girmek. Kilo alıp verme konusunda endişelerim var. Onun dışında her şeyi yapabilirim.’’ dedi.

    "KAŞLARIMI ALMAM"

    Geçtiğimiz haftalarda, dizi setinde makyajsız görüntülenen Dizdar, yaptığı açıklamada, “Hiç süslü kız olmadım. Mesela kaşlarımı almam, saçımı boyamam… Bu maskülenlik değil, doğal olmaktan yanayım. Güzel değiliz diye oynamayalım mı? Yetenekliyiz sonuçta.” diye konuşmuştu.

    Merve Dizdar: Kilo konusunda endişelerim var #1

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