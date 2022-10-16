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    Merve Dizdar özel hayatıyla ilgili konuştu

    Yer aldığı projelerle adından sıkça bahsettiren başarılı oyuncu Merve Dizdar, özel hayatıyla ilgili itirafta bulunarak, "Özel hayatım boşandığımdan beri pek iyi gitmiyor." dedi.
    • 16.10.2022 - 09:03
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    Merve Dizdar özel hayatıyla ilgili konuştu

    Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı'nda 'Gülben' karakterine hayat veren Merve Dizdar, performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

    Oyunculuk kariyerinde büyük bir yükselişe geçen Dizdar, her aldığı her projede adından söz ettirdi.

    Fotoğraflar duruyor

    Öte yandan bir dönem oyuncu Gürhan Altundaşar ile evli olan başarılı oyuncu,  aldıkları ani bir kararla 3 yıllık birlikteliklerini sonlandırmıştı.

    Ayrılmalarına rağmen sosyal medya hesaplarından birlikte olan fotoğraflarını silmeyen ikili, sık sık barışma haberleriyle gündeme geliyor.

    Geçtiğimiz günlerde cilt bakımından çıktığı sırada basın mensuplarıyla karşılaşan Dizdar'a, dizinin final yapmasıyla kariyer planları soruldu.

    Merve Dizdar özel hayatıyla ilgili konuştu #1

    "Zaman bulamıyorum"

    Ardından ayrılık sonrası hiç kimseyle görüntülenmeyen Dizdar, özel hayatıyla ilgili itirafta bulunarak, "Özel hayatım boşandığımdan beri pek iyi gitmiyor. Gitmiyor derken çok iş yaptım. Zaman bulamıyorum vallahi. Eskiden böyle derlerdi gülerdik gerçekten öyle zaman yok. Tercihim bu. Şu an iyi çünkü çok sorumluluk oluyor, gerek yok. Zaten işimiz gücümüz var." açıklamasını yaptı.

    Merve Dizdar özel hayatıyla ilgili konuştu #2


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