Merve Dizdar, sosyal medyada linç ediliyorum

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, dış görünüşü yüzünden kendisini eleştirenlere cevap verdi.

‘Masumlar Apartmanı’ dizisinde canlandırdığı ‘Gülben’ karakteriyle dikkat çeken Merve Dizdar, YouTube’da yayınlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu.

Merak edilenlerini anlatan Dizdar, oyuncu olmaya çocukluk yıllarında karar verdiğini söyledi.

İşte Merve Dizdar’ın açıklamalarından satır başları…

"TİYATROYU SEVDİM"

"Babamlar beni hentbola gönderdiler. Hiç beğenmedim. Basketbola gönderdiler git gel git gel öleceğim sıkıntıdan o da olmuyor. Çocuk korosuna girdim, içim kıyıldı. Şarkı söylemekten hala hoşlanmıyorum. Şarkı söylerken yüzün bir tuhaf oluyor ya dışardan kendime baktığımda böyle olsun istemedim. Sonra tiyatroya gönderdiler. ‘Tamam’ dedim burası galiba. Rol yapmak hoşuma gitti.”

"HER ROLÜ İNCİ GİBİ DİŞLE OYNAYAMAM"

“Sosyal medyadan hiç linçe uğradın mı?” sorusuna da cevap veren Dizdar “Dişlerini yaptırsana diye yorumlar geliyor. Bunları ben yaptırmasını bilmiyor muyum? Bu dişlerimin farkındayım. Dişim çürük değil. Gayet memnunum. Ya da 'bravo estetik yaptırma, o kaşlarını aldır be Gülben' diyorlar. Sürekli bir müdahale var. Bunu linç olarak algılamıyorum. Görüyorum kaşlarımı, dişlerimi. Bunu yapmasınlar. Her rolü inci gibi dişle oynayamam.” diye yanıt verdi.