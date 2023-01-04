Merve Dizdar, Uğur Uzunel ile aşk yaşıyor iddiası

Merve Dizdar Masumlar Apartmanı dizisindeki rol arkadaşıyla görüntülendi.

Merve Dizdar, 2016'da evlendiği kendisis gibi oyuncu eski eşi Gürhan Altundaşar ile geçtiğimiz yıl boşanmıştı.

Ayrılık haberlerinin basına yansımasının ardından Dizdar'ın adı 'ihanet' iddialarına karışmıştı. Dizdar'ın evli olduğu dönemde Masumlar Apartmanı'ndaki partneri Uğur Uzunel ile yakınlaştığı ileri sürülmüştü.

Yalanlamıştı

Ünlü oyuncu, hakkında ortaya atılan iddiaları, "Ne Gürhan, ne ben birbirimizi aldatmadık. Yasak aşk yaşamadık kimseyle... Sadece bitti... Rica ediyorum" diyerek, yalanlamıştı.

Yeni yıla beraber girdiler

Merve Dizdar ile Uğur Uzunel'in ilişkilerini sır gibi sakladığı ve gizli gizli görüştükleri iddia edildi.

2023'ü Kapadokya'daki bir mekanda karşılayan Dizdar ile Uzunel, gece geç saatlere kadar eğlenirken görüldü.