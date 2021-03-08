Merve Oflaz: Kimseye muhtaç değilim

Oyuncu Merve Oflaz, bir derginin Kadınlar Günü özel sayısına konuk oldu.

Geçtiğimiz yıl Burcu Esmersoy'dan ayrılan Allan Hakko ile yeni bir ilişkiye başlayan oyuncu sevgilisi Merve Oflaz, bir dergiye verdiği röportajda kendini anlattı.

"ÖZGÜRÜM"

Kendi ayaklarının üzerinde durabilmenin paha biçilemez bir duygu olduğunu belirten Oflaz, "Özgür bir bireyim. Bunun sonucunda her şeyimi kendim yapıyorum. Kimseye muhtaç olmamak özgüvenimi körüklüyor." dedi.,