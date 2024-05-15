Merve Oflaz yaz sezonunu açtı! İşte yeni bikinili kareler Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla ünlenen Merve Oflaz, Instagram'dan paylaştığı bikinili pozlarla adından söz ettirdi.

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Sosyal medyanın fenomen isimlerinden Merve Oflaz, iş insanı Allan Hakko ile evliliğe giden ilişkisini ani bir kararla bitirmişti.

Oflaz daha sonra San Francisco'da yaşayan iş insanı Onur ile aşk yaşamaya başlamıştı.

720 bin takipçisi var

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Merve Oflaz, son olarak 720 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

"Tuzlu su, kıvırcık saç ve güneş ışığı"

Yaz sezonunu açan oyuncu, peş peşe paylaştığı bikinili karelerine; "Tuzlu su, kıvırcık saç ve güneş ışığı" mesajını yazdı.

Takipçileri ünlü ismin yeni karelerine yorum yağdırdı. Oflaz'ın sıfır beden vücudu çok beğenildi.